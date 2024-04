Am Silbersee in der Gemeinde Lohsa werden die Arbeiten zur Sicherung des Südufers in diesem Sommer nicht unterbrochen. Wie die Lausitzer und Mitteldeutsche Bergbauverwaltungsgesellschaft (LMBV) mitteilte, habe sie sich mit der Gemeinde und allen Beteiligten darauf geeinigt. Die Arbeiten zur Verdichtung des Ufers hatten im Februar begonnen. Damit sollen Rutschungen verhindert werden.