Nach MDR-Informationen fand nach der Freisetzung der Fasern noch mehrere Tage lang Unterricht statt. Der Schulträger, das Landratsamt Bautzen, beantwortete Nachfragen dazu am Donnerstag nicht. Man befinde sich mit allen Verantwortlichen noch in der Aufklärung. Es habe aber kein Unterricht in den Räumen stattgefunden, in denen die Baustoffe freigesetzt wurden.

Die Kinder und Jugendlichen werden seit der vorübergehenden Schließung zu Hause unterrichtet. Das betrifft laut Landratsamt knapp 40 Schülerinnen und Schüler in fünf Klassen. Für die, die nicht zu Hause bleiben können, wurde an der Westlausitzschule in Kamenz eine Notbetreuung eingerichtet. Die Reinigung der Förderschule werde mehrere Wochen dauern. Das Landratsamt prüfe, ob die Schüler so lange an anderer Stelle unterrichtet werden können.