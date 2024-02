Bildrechte: MDR/Czerwinka

Ungewöhnliche Geschäftsidee Warum eine Familie bei Königsbrück Hühner verleiht

03. Februar 2024, 10:00 Uhr

In Koitzsch kann man Hühner ausleihen. Mit mobilem Stall, Zubehör und persönlicher Beratung ermöglichen Sandro Reppe und seine Familie einen unkomplizierten Einstieg in die Hühnerhaltung. Doch wozu will man Hühner ausleihen?