In Cunewalde kann man sich das erste Mal am Sonnabend im Freizeitbad buchstäblich erfrischen. 16 Grad haben die Schwimmmeister im Wasser gemessen. Trotzdem würden bei entsprechendem Wetter die Stammgäste kommen. Wem es kalt wird, der kann sich hinterher in der badeigenen Sauna aufwärmen. Die beiden Bäder sind damit die ersten Freibäder in der Oberlausitz, die bereits am Himmelfahrtswochenende öffnen. Zu Pfingsten folgen die nächsten, die meisten dann am 1. Juni.