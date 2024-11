Doch Marlies Krannich ist am Limit. Die Finanzierung von Futter und Tierarztkosten für die Igel aus Hoyerswerda stemmt Marlies Krannich größtenteils aus eigener Tasche. Nur sporadisch erhält sie Spenden. Manchmal komme bei den Futterkosten "ganz schön was zusammen". Ein großer Igel fresse schon mal eine ganze Dose Katzenfutter. "Das frisst mein Kater nicht", sagt Krannich.

Mit dem Gewicht könne das Igelmädchen diese Woche wieder in die Freiheit entlassen werden, sagt Krannich. "Obwohl da auch ein kleines bisschen ein tränendes Auge mit dabei ist. Das ist so, wenn man die groß gezogen hat. Doch die gehören in die Natur und das ist gut so."