Großer Andrang bei Igelhilfsverein

Dennoch gilt der Igel im Freistaat bisher als nicht gefährdet, sagte eine Sprecherin der Landesumweltbehörde. In der aktuellen Roten Liste des Landes stehe das Kleinsäugetier als "ungefährdet".



Ungeachtet des Rückgangs häufen sich im Herbst die Funde verletzter Igel. Laut Nabu steigt in dieser Jahreszeit die Zahl der von Autos überfahrenen Tiere, wenn die Jungen mobil und selbstständig werden. Während die Igelmännchen schon im Winterschlaf sind, werden die Weibchen später erst aktiv, Nahrung dafür zu sammeln, was immer länger dauert, und lassen ihren Nachwuchs allein. Das LfULG sieht Igel zudem bedroht durch freilaufende Hunde, Waschbären und Rotfüchse.

Bildrechte: MDR/Nadine Witt

Das spürt auch der Verein Igelhilfe in Radebeul mit 25 Ehrenamtlichen. Dort seien bis Mitte Oktober rund 1.200 Tiere vorgestellt worden. Nur im Corona-Jahr 2020 habe mit 1.700 Tieren mehr Andrang geherrscht. "Das nimmt von Jahr zu Jahr zu, vor allem, weil Igel nicht mehr genug Nahrung finden", so die Vereinsvorsitzende Karina Görner. Viele ihrer Pfleglinge seien abgemagert oder mit Beinverletzungen eingeliefert worden. Aktuell seien die regulären 60 Plätze belegt, die Station fahre am Limit.

Wir haben schon mehr als im ganzen Vorjahr. Die regulären Plätze sind alle belegt. Karina Görner Vorsitzende Igelhilfe Radebeul e.V.

Verein sucht "Pflegeeltern"

Wer helfen will, sollte die stacheligen Bewohner in eine Kiste setzen und zur Igelhilfe bringen. Die Igelhilfe suche auch permanent nach Pflegeeltern und überzeuge auch Finder. Hin und wieder gibt es demnach ein Happy End für Igelwaisen, deren Mütter das Nest verlassen hatten. "Es gibt erfolgreiche Rückführungen zu den Müttern an Orten, wo sie entdeckt wurden", berichtete Görner.

Tipps, damit Igel überleben