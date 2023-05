Bloß keine Post einwerfen: In diesem Briefkasten in Wuischke brüten Meisen.

Bloß keine Post einwerfen: In diesem Briefkasten in Wuischke brüten Meisen. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Das Schild lässt nicht nur Postboten stutzen: "Brütende Vögel. Keine Post einwerfen - bitte Kiste benutzen", warnt mit knallroten Buchstaben ein Zettel an einem Briefkasten. Dieser Brief- oder eher Brutkasten steht bei Familie Rafelt in Wuischke bei Bautzen. Dort wird im Frühling mit Vorliebe genistet und das wiederkehrend seit drei Jahren.