Die Robert Philipp Buchhandlung im sächsischen Kamenz ist in der Hauptkategorie des Deutschen Buchhandlungspreises 2024 ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am 8. September in Frankfurt an der Oder vergeben. In der Hauptkategorie wurden bundesweit drei inhabergeführte Buchläden ausgezeichnet, sie bekamen jeweils 25.000 Euro.

Eine von fünf Auszeichnungen in der zweiten Kategorie ging an das Geschäft Buchhandlung und Antiquariat Gebecke in Quedlinburg. Es bekam dafür 15.000 Euro Preisgeld. Weitere 100 Buchhandlungen aus ganz Deutschland erhielten die Auszeichnung in der dritten Kategorie, verbunden mit jeweils 7.000 Euro – darunter waren auch Geschäfte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Bildrechte: Ole Steffen / MDR

Der Verkaufsbereich in der Robert Philipp Buchhandlung in Kamenz erstreckt sich über etwa 20 Meter. Aufgeteilt ist die Buchhandlung durch zwei breite Gänge und durch das Rundgewölbe an der Decke, das den Charme des Geschäftes prägt. Literatur von Belletristik über Sachbücher bis Manga und Reisebüchern auf der einen Seite wechseln sich ab mit Gesellschaftsspielen, Keramik oder Schmuck auf der anderen. Dazwischen stehen Ohrensessel oder ein restaurierter Nähmaschinentisch als Buchablage. An den Wänden sind Gemälde von lokalen Künstlern, die zwischen den Regalen ausgestellt werden.

Bildrechte: Ole Steffen / MDR

Neben der Robert Philipp Buchhandlung in Kamenz betreibt Sandra Kretzschmar einen weiteren Buchladen in Großröhrsdorf, gut 17 Kilometer entfernt. Ein Teil ihres Erfolgsrezeptes ist es, Veranstaltungen zu organisieren – mal als Teil von städtischen Festtagen, mal als eigenes Programm. Sie sagt, ihr gehe es immer auch darum, mit ihrer Buchhandlung Begegnungsräume zu schaffen, wo Sichtweisen auf Literatur, Musik und Kunst ausgetauscht werden könnten, aber auch darüber hinaus.

Diese Buchhandlung besteht nicht nur aus Literaturangeboten, sondern auch aus Kunst und Musik. Das sind für mich drei Ausdrucksformen, die dafür Sorge tragen, dass die Menschheit nicht verblödet. Sandra Kretzschmar, Buchhändlerin

Deutscher Buchhandlungspreis gestiftet vom Kulturstaatsministerium