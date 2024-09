Im März war hier noch Wiese. Jetzt steht Johanna Pyschny mit Schwester und Schwager vor einem orangefarbenen Haus. "Ich werde mit meiner Tochter, die gerade in meinem Bauch wächst, wieder in meine Heimat ziehen", verkündet die hochschwangere Noch-Dresdnerin und strahlt. Man wolle als große Familie hier wohnen und einander unterstützen, sagt der Schwager Peter-Alexander Graf. Und die Hunde haben ein eigenes Grundstück, fügt seine Frau Margret hinzu. Das Besondere: Hier in Kamenz-Cunnersdorf entsteht keine typische Eigenheimsiedlung, sondern es handelt sich um Doppelhäuser zur Miete.

Bauherr vermietet sieben Fertigteilhäuser

Dass hier vermietet wird, liegt an den aktuell hohen Baupreisen, erklärt Bauherr André Zarse von Imoza Wohnen. Ursprünglich habe der 56-Jährige die Wiese ganz klassisch erschließen lassen und als Bauland an junge Familien verkaufen wollen. "Da aber die Tiefbaupreise extrem angestiegen sind, wäre der Quadratmeterpreis für den Verkauf sehr hoch geworden", erklärt er. Die Befürchtung stand im Raum, dass nicht alle Baugrundstücke weggehen und damit keine homogene Siedlung entsteht. "Da haben wir uns entschieden, selbst zu bauen und zu vermieten."

Für rund 7,5 Millionen Euro werden in Cunnersdorf sieben Fertigteilhäuser mit 14 Wohnungen errichtet. Und das auf einen Streich, könnte man fast sagen: Denn die Minisiedlung samt Stichstraße wuchs schnell. Das lag auch daran, dass die Stadtverwaltung von Kamenz mitzog. Der Bebauungsplan wurde innerhalb eines Jahres auf den Weg gebracht. Das sei für Deutschland eine Rekordzeit, schätzt Zarse.

Kamenzer Verwaltung reagierte schnell

Kamenz soll als Lebensort wachsen, so das Ziel von Oberbürgermeister Roland Dantz (parteilos). Dafür müsse man den Investoren entgegenkommen und ihnen beweisen, dass es vorwärtsgehe. "Wenn man das nicht macht, kann es passieren, dass sich Leute anders entscheiden." Man stehe in einem Wettbewerb und deshalb sei die Bauverwaltung darauf getrimmt, schnell zu sein, sagt Dantz.

Aber man brauche auch bei den Wasser- und Energieversorgern sowie in der Landkreisverwaltung Profis, die ihr Fach verstehen. "Das ist ein gemeinsamer Sportsgeist", so Dantz. Sein Wunsch sei, dass sich herumspreche, dass seine Region Investoren zugewandt sei.

Hitze machte den Bauarbeitern zu schaffen

"Es war ein richtig gutes Miteinander und ein tolles Projekt", findet Jörg Winkler, Geschäftsführer der Hoch- und Tiefbaufima DIW Bau in Kamenz. Seine Mitarbeiter hatten die Tiefbauarbeiten übernommen, Leitungen in den Boden gebracht und die Straße angelegt. Dabei sei die Hitze in den vergangenen Wochen eine große Herausforderung gewesen. "Das ist das Los der Bauarbeiter, unser Beruf ist ein sehr schöner und abwechslungsreicher aber auch einer, den man bei Wind und Wetter ausübt", sagt der DIW-Chef. Das Schönste war ihm zufolge, dass die Baustelle vor der Haustür lag und Mitarbeiter nicht weit fahren mussten.

