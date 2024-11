Das gesamte Werk sei zweisprachig, sagt Stefan Zuschke-Mahling, Pressesprecher des Sorbischen Nationalensembles. Die erste Aufführung sei auf Deutsch, in Zukunft wolle man das Stück aber auch auf Sorbisch zeigen. "Außerdem planen wir Aufführungen in Schulen in der Region und darüber hinaus", erzählt er.

Ob es den Abrafaxen gelingt, dem schwarzen Müller das Handwerk zu legen, können Fans der Reihe am Sonntag zum ersten Mal erleben. Dann gibt es die Uraufführung des Werks im Sorbischen Nationalensemble in Bautzen. Eingerahmt werde die Premiere von einem großen Familienfest ab 14:30 Uhr, so Zuschke-Mahling. "Dann kommt auch ein Comic-Zeichner der Mosaik-Reihe, der zeigt, wie so ein Abrafaxe-Bild entsteht."