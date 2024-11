Seit 20 Jahren laden die Pulsnitzer Pfefferküchler immer am ersten Novemberwochenende zum Pfefferkuchenmarkt ein. Am Freitag 13 Uhr wird Schauspieler Tom Pauls als Schirmherr die Jubiläumsausgabe auf dem Marktplatz eröffnen. Alle acht Pfefferküchlereien und die ortsansässige Lebkuchenfabrik präsentieren dann bis Sonntag ihre Spezialitäten, von Chilispitzen bis zum klassischen Lebkuchenherz. Außerdem kann man auf dem Handwerkermarkt rings um die St. Nicolai-Kirche nach Getöpfertem, Holzwaren oder Glaskunst stöbern. Wer selbst kreativ werden möchte, hat dazu im Pfefferkuchenmuseum oder in der Blaudruckwerkstatt Gelegenheit. Dort gibt es Pefferkuchen zum selbst Verzieren oder Stoffe zum Bedrucken. Für Freitagabend versprechen die Veranstalter außerdem eine Überraschung auf dem Marktplatz.

Zum 20. Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt rechnen Kotzsch und seine Kollegen wieder mit einem Ansturm von kauffreudigen Besuchern. In den zurückliegenden Jahren kamen schätzungsweise insgesamt rund 80.000 Menschen auf den Markt. Parkplätze in der Innenstadt sind knapp, auch werden einige Straßen gesperrt. Besucher, die per Auto anreisen, sollten deshalb einen der ausgeschilderten Parkplätze in Großröhrsdorf ansteuern und mit dem Bus nach Pulsnitz pendeln. Um die Anreise mit dem öffentlichen Nahverkehr zu unterstützen, lässt der Verkehrsverbund Oberelbe nach eigenen Angaben außerdem mehr Züge fahren und setzt Züge mit mehr Plätzen ein.