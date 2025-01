Der schwerverletzte Tatverdächtige, den die Polizei bei einem Einbruch in das Schoss Philippi in Taubenheim in der Gemeinde Sohland gefasst hat, soll in ein Haftkrankenhaus verlegt werden. Das bestätigte die Polizeidirektion Görlitz. Der Mann war offensichtlich aus dem Fenster gesprungen, um vom Tatort zu flüchten und hatte sich dabei verletzt.



Da Waffen vermutet wurden, waren auch Spezialkräfte der Polizei vor Ort. Bei dem Verletzten selbst seien aber keine Waffen gefunden worden. Was die Beamten bei der Spurensicherung am Tatort sichergestellt haben, sei Gegenstand der Ermittlungen, so Polizeisprecherin Anja Leuschner.