Ganz in der Nähe des ehemaligen Wohnheims in der Clara-Zetkin-Straße, schaut Macou in ein leeres Schaufenster und schüttelt den Kopf: "Ich verstehe nicht, warum das hier alles leer steht." Früher sei es hier besser gewesen: Eine "Kaufhalle" habe es gegeben und andere Geschäfte.

"Vielleicht ist es so, weil die Ausländer, die hier gelebt haben, weg sind", überlegt er laut. "Wir waren Lohnsteuerzahler, genauso wie die deutschen Kollegen". Dass er Steuern und Rentenbeiträge gezahlt hat, betont der 65-Jährige immer wieder. Er habe in zwölf Jahren in Deutschland seine Pflichten erfüllt, jetzt fordert er seine Rechte ein.

Macou: "Wir wollen, was uns zusteht"

Er betont dabei: "Wir wollen nur, was uns zusteht." Damit meint er den vorenthaltenen Lohn und das Geld, das die Vertragsarbeiter in das Rentensystem der DDR gezahlt haben.

Die Bundesregierung sieht sich jedoch nicht mehr in der Pflicht. In den Neunziger Jahren hat die Bundesrepublik im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit Zahlungen an Mosambik geleistet, laut tageschau.de 75 Millionen Mark, von denen ein Teil auch den ehemaligen Vertragsarbeitern zukommen sollte. Allerdings ist das Geld bei denen wohl nie angekommen. Wahrscheinlich sei es durch Korruption verloren gegangen, sagte Zupke.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte auf der Bundespressekonferenz Ende September, man habe alle vereinbarten Verpflichtungen erfüllt und verwies auf die Verantwortung der mosambikanischen Regierung. Man stehe mit dieser auch zu dieser Frage in Kontakt.

Macou: "Deutschland hat mich gelehrt, zu kämpfen"

David Macou will das nicht akzeptieren. Deutschland könne seine Verantwortung nicht einfach wegschieben, schließlich sei das Land an der Ausbeutung genauso beteiligt gewesen wie Mosambik. Denn eins habe ihn die "große Schule", die Deutschland für ihn gewesen sei, gelehrt: "Wenn es ein Problem gibt, muss man kämpfen, bis es eine Lösung gibt."

Er fordert deshalb Transparenz über alle Vereinbarungen, die es zwischen den beiden deutschen Staaten und Mosambik gegeben hat. Er will genau nachvollziehen können, welche Zahlungen wann an wen geleistet wurden. "Anscheinend waren wir in Deutschland als Sklaven vorgesehen", sagt er. Denn "wer die Schulden von einem anderen Land zahlt, ist ein Sklave". "Betrug" sei es, was die beiden Ländern mit ihm gemacht hätten.

Anscheinend waren wir in Deutschland als Sklaven vorgesehen. David Macou

So sieht es auch Hoyerwerdas Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh (SPD): "Der David und seine Kollegen, die hier waren, wurden auf gut Deutsch gesagt beschissen von uns, aber genauso von ihrer eigenen Regierung", sagt er. Die Initiative Zivilcourage Hoyerswerda hat ihn und David Macou zu einem Gespräch im Bürgerzentrum Hoyerswerda geladen.

Der David und seine Kollegen, die hier waren, wurden auf gut Deutsch gesagt beschissen von uns, aber genauso von ihrer eigenen Regierung. Torsten Ruban-Zeh (SPD) Oberbürgermeister von Hoyerswerda

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Die beiden kennen sich bereits. Zum 30-jährigen Gedenken an die Ausschreitungen hat Ruban-Zeh die Opfer der Gewalt im Namen der Stadt 2021 um Verzeihung gebeten. Macou war damals angereist und hatte die Entschuldigung entgegengenommen.

Ruban-Zeh sieht die deutsche Regierung ebenso in der Verantwortung wie die mosambikanische, denn die Vertragsarbeiter "wurden von beiden übers Ohr gehauen."

Hoyerswerda will Vertragsarbeitern helfen

Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer