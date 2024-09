Ärztemangel Ärzte aus dem Ausland warten mindestens ein Jahr auf Approbation

Dringend nötig wäre es, denn in der Umgebung stünden gerade vier Hautarztpraxen leer, berichtet Praxisinhaber Gottfried Hanzl, der zwei Türen weiter sitzt, im Gespräch mit einem Kollegen aus Tschechien. Fachkräfte aus dem Ausland werden gebraucht und auch Hautärztin Rola Al Aseem ist eigentlich ein Segen für die Region, aber: "Jetzt habe ich praktisch das Riesenproblem, dass Rola eine anerkannte Fachärztin ist für Hautkrankheiten, wir in Zittau ganz dringend jemanden brauchen, und die Behörden aber in der Bürokratie das nicht einsehen, dass man hier etwas Gas geben muss."

Ärztinnen und Ärzte brauchen als erstes eine Berufserlaubnis, um in Deutschland unter Aufsicht arbeiten zu dürfen. Die hat Rola Al Aseem seit Mitte Juli. Jetzt wartet sie auf die Approbation, für die die Landesdirektion alle ihre Unterlagen prüft. Erst wenn sie diese habe, beschäftige sich jemand in Deutschland mit relevanten Fragen, sagt Gottfried Hanzl. "Was ist das für eine Hautärztin, was hat sie für eine Ausbildung, wo schicken wir sie hin, braucht sie noch eine Zusatzausbildung, und das dauert mir alles zu lang", beschwert sich Hanzl.