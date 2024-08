Khrystyna Zhuk hat in Thüringen ihren Sprachkurs B2 (höheres Sprachniveau) erfolgreich absolviert. Die Grundlage, um ihre Zulassung überhaupt zu beantragen, und natürlich auch wichtig für die Integration. Die 500 Euro dafür musste sie aus eigener Tasche bezahlen, was der Mutter eines Kindes nicht leichtgefallen ist. Derzeit macht sie den Kurs C1 für Akademische Heilberufe. Im Dezember wird sie ihn abschließen.

Bundesregierung plant Hürden-Abbau

Für ihre Zulassung als Ärztin in Thüringen braucht sie die beglaubigte Übersetzung ihres Curriculums - der Dokumentation der Inhalte, Methoden und Zielen ihres Medizinstudiums. Das sind bei ihr mehr als 300 Seiten. Die beglaubigte Übersetzung durch einen qualifizierten Übersetzer würde laut Khrystyna 12.000 Euro kosten. Geld, das sie derzeit einfach nicht hat.

Das Bundesgesundheitsministerium kennt diese Probleme. Die Bundesregierung plane, angehenden Ärztinnen und Ärzten aus der Ukraine den Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt zu erleichtern. Derzeit arbeite man daran, Ukrainern mit nicht abgeschlossener Ausbildung eine Fortsetzung ihres Studiums in Deutschland zu ermöglichen.

Im Rahmen einer Änderung der Bundesärzteordnung werde derzeit auch geprüft, welche Erleichterungen für die Erteilung von temporären Berufserlaubnissen an ukrainische Ärzte und Ärztinnen möglich seien, schreibt das Ministerium auf Anfrage von MDR THÜRINGEN.

Thüringer Ärztekammer registriert keine Beschwerden

Der Bundesrat hatte Anfang Juli das Bundesgesundheitsministerium in einer Entschließung aufgefordert, die Verfahren zu beschleunigen. Der zunehmende Fachkräftemangel sei eine der größten Herausforderungen unserer Zeit für das Gesundheitswesen. Vor diesem Hintergrund müsse die geltende Rechtslage dahingehend geändert werden, dass Anerkennungsverfahren zügiger als bisher durchzuführen seien.

Dazu bedürfe es Anpassungen in der Bundesärzteordnung. Die medizinische Kenntnisprüfung solle der Regelfall werden und so die Verfahren erheblich beschleunigt werden. Außerdem solle möglichst zukünftig auf die Einreichung von Originalen oder amtlich beglaubigten Kopien zugunsten elektronischer Dokumente und eidesstattlicher Versicherungen verzichtet werden. Ob und wann das so kommt, ist allerdings offen.

Die Thüringer Landesärztekammer schreibt, unter den derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen laufe die Integration ukrainischer Ärzte in Thüringen nicht zu langsam. Derzeit lägen keine Beschwerden über ein zu langsames Verfahren aus Kliniken, Praxen oder von Ärzten vor. Man habe auch schon zahlreiche Fortschritte in Zusammenarbeit mit der Landesregierung und dem Landesverwaltungsamt erzielt. Man begrüße aber angesichts des Ärztemangels den Vorschlag des Bundesrates.

Bisher eine Approbation in Thüringen erteilt

Von 43 Anträgen ukrainischer Ärzte seit März 2022 in Thüringen befinden sich 31 noch in Bearbeitung, drei Verfahren wurden durch Antragsrücknahme oder Ablehnung beendet, fünf Verfahren ruhen, weil über einen Zeitraum von einem Jahr keine Unterlagen mehr eingereicht wurden. Nur in einem Fall wurde eine Approbation erteilt, teilte das Landesverwaltungsamt mit.

Auch bei den Pflegeberufen sieht es ähnlich aus: 42 Anträge auf Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation von ukrainischen Staatsangehörigen sind seit März 2022 in Thüringen gestellt worden. Diese umfassen 26 Anträge als Gesundheits- und Krankenpfleger, 14 Anträge als Pflegefachkraft, einen Antrag als Gesundheits- und Krankenpflegehelfer. Vier sind bewilligt worden, 29 sind in Bearbeitung.

Bearbeitungszeiten abhängig von Vollständigkeit der Unterlagen

Durchschnittlich dauere die Bearbeitungszeit für eine Approbation von Medizinern aus Drittstaaten in Thüringen 270 Tage. Für eine vorübergehende, auf zwei Jahre beschränkte Berufserlaubnis sind es 117 Tage.

Man habe bei der Dauer der Bearbeitung Fortschritte gemacht, schreibt das Thüringer Landesveraltungsamt, das für die Anträge zuständig ist. Oftmals lägen die Probleme aber bei der Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen - besonders bei der Übersetzung der ausländischen Studienabschlüsse. So wie bei Khrystyna Zhuk, die sich diese Übersetzung nicht leisten kann.

Auch koste die gesetzlich zwingend vorgeschriebene Prüfung auf Gleichwertigkeit der Abschlüsse einfach viel Zeit. Denn wenn kein Vergleichsgutachten vorliege, müssen die Unterlagen zur Prüfung der Gleichwertigkeit an die "Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen" (ZAB) weitergeleitet werden.

Die ZAB benötigt aktuell für die Überprüfung circa zwölf Monate. Sofern eine Gleichwertigkeit nicht festgestellt werden kann, muss der Antragsteller über eine Kenntnisprüfung nachweisen, dass er über die Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die zur Berufsausübung als Arzt erforderlich sind.

Befristete Berufserlaubnis als Chance auf Weg zur Approbation

Für Victoria Pavlovska, die 18 Jahre Berufserfahrung als Neurologin in der Ukraine hat und seit zwei Jahren in Erfurt lebt, war der vergangene Montag ein glücklicher Tag.

