Zu einem Großeinsatz sind Rettungskräfte in Görlitz am Donnerstagvormittag ausgerückt. 24 Kinder einer Grundschulklasse an der Nikolai-Grundschule klagten auf einmal über starke Kopfschmerzen und Übelkeit, sagte eine Polizeisprecherin MDR SACHSEN. Auch zwei Lehrerinnen waren betroffen. Die betroffenen Kinder der 4. Klasse und die Lehrerinnen seien vorsorglich in die Kinderklinik gebracht worden. Die Ursache ist aktuell noch unklar. "Es muss geprüft werden, was die Ursache für die Beschwerden war", sagte die Sprecherin.