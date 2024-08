Betroffen war am Donnerstag auch eine Grundschule in Zittau, in der ebenfalls in der Nacht eine Bombendrohung per E-Mail einging. Die Schule wurde nicht evakuiert. Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei zu den Tätern.

In der Nacht zum Mittwoch waren laut Polizei per E-Mail Drohungen gegen die Schule in Bautzen-Gesundbrunnen, zwei Schulen in Görlitz und eine Schule in Lauta eingegangen. Die Kriminalpolizei ermittle zu den Hintergründen. Am frühen Mittwochmorgen durchsuchte die Polizei alle Schulen. Zuvor hatten die Lehrkräfte die Gebäude schon teilweise evakuiert. An einigen der betroffenen Schulen wurde der Unterricht beendet. In Sachsen hatte die Schule am Montag nach den Sommerferien wieder begonnen.