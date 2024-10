Alstom will konkrete Schritte hinsichtlich des Arbeitsplatzabbaus in Görlitz umsetzen. Wie Konzernsprecher Andreas Florez MDR SACHSEN mitteilte, lädt das Unternehmen diesbezüglich die Arbeitnehmervertretung zu Gesprächen ein. "Grund ist die strategische Verlagerung von Rohbauarbeiten nach Osteuropa", so Florez. Alstom plant die Schließung des Waggonbaustandortes in Görlitz für Ende März 2026. Zur Sicherung der Arbeitsplätze hatten der Betriebsrat und das Unternehmen erst vergangenes Jahr einen Zukunftstarifvertrag ausgehandelt.