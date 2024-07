Was passiert mit dem Alstomwerk in Görlitz? Wie MDR SACHSEN aus der Belegschaft erfahren hat, gab die Konzernleitung des französischen Schienenfahrzeugherstellers am Freitag auf einer Mitarbeiterversammlung bekannt, dass das Görlitzer Werk verkauft wird. Demnach gebe es mehrere Interessenten aus dem Bereich Maschinenbau. Ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall bestätigte diese Informationen MDR SACHSEN.

Auf Nachfrage sagte ein Unternehmenssprecher: "Alstom beteiligt sich nicht an Standortspekulationen." Demnach werde das Unternehmen den Zukunftstarifvertrag "weiter uneingeschränkt umsetzen". Und: "Dieser läuft bis 2026 und schützt die Standorte. Am Standort Görlitz laufen aktuell Produktionen für Doppelstockwagen für Israel. Zudem werden aktuell verschiedene Straßenbahnprojekte umgesetzt. Auch die Vorbereitungen für die Wagenkästen für die Leipziger Straßenbahnen sind angelaufen."

Derzeit werden in Görlitz 96 Doppelstockwagen für Israel im Rohbau gefertigt. Der Auftrag garantiert eine Auslastung für ein Jahr. Danach stehen die 700 Arbeitsplätze auf der Kippe. Mit dem am Freitag angekündigten Verkauf endet die lange Tradition des Waggonbaus in Görlitz. Im August werden es 175 Jahre, dass in der Neißestadt Eisenbahnwaggons gebaut werden.