Bei den sogenannten Coradia-Stream-Elektrozügen handelt es sich um einen Alstrom-Klassiker. In Europa sind den Angaben zufolge bereits 4.000 Züge dieser Bauart unterwegs. Bisher hatten die rund 1.100 Mitarbeiter in Bautzen Aufträge aus der Zeit erledigt, als das Bautzener Werk zum kanadischen Bombardier-Konzern gehörte. Alstom übernahm die Zugsparte von Bombardier 2021.



Ab 2027 soll in Bautzen ein weiterer Großauftrag realisiert werden. Er betrifft die Lieferung von 90 Nahverkehrszügen mit je zehn Wagen für die S-Bahn im Rheinland. Die S-Bahnen sollen von 2029 bis 2033 ausgeliefert werden. Auch für die Wartung und Instandsetzung der Züge in den folgenden gut drei Jahrzehnten ist Alstom in Bautzen zuständig. "Dieser Standort hat eine immense Zukunft" sagte Müslüm Yakisan, Deutschland-Chef von Alstom.