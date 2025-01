Die Sanierung des Sees geht laut LMBV in die Schlussphase. Am Nordoststrand sollen demnach noch Steilhänge beseitigt werden. Die Anrainerkommunen sollen sich künftig um die Pflege der Flächen kümmern. Eine vollständige Freigabe und eine Übergabe des Sees an den Freistaat soll 2028 erfolgen.

In die Bergbaufolgeseen in der Lausitz sind im vergangenen Jahr rund 86 Millionen Kubikmeter Wasser eingeleitet worden. Das sei ähnlich viel wie im Vorjahr, so der Bergbausanierer. Fast drei Viertel kamen aus der Spree. Ein Großteil davon floss in den Bärwalder See. Außerdem wurden die Seen mit Flusswasser aus Schwarzer Elster und Neiße gefüllt.