Die Übungen im Brandübungscontainer sind ausgebildeten Atemschutzgeräteträgerinnen und -trägern vorbehalten, die im Ernstfall an vorderster Stelle stehen.

Die mobile Übungsanlage "Fire Dragon" ist einer circa 40 Quadratmeter großen Wohnung nachempfunden. Über Düsen wird das Feuer in den Container geleitet. So entstehen auf Knopfdruck wirklichkeitsnahe Brandherde – die sich auf Knopfdruck auch wieder abstellen lassen.

Auf dem Dach des Containers öffnet Cosette Becker die Zugangstür. Dann steigen sie und ein Kamerad hinab in die Hitze, bewaffnet mit einem Wasserschlauch. Dichter Rauch versperrt die Sicht, Flammen steigen auf.

Das Übungsszenario: In der Küche lodert ein Fettbrand. "Den muss der Kamerad richtig löschen, macht er es nicht richtig, wird der Brand größer", erklärt Kreisbrandmeister Björn Mierisch. Dann geht es für die Übungsteilnehmer weiter in den Wohnbereich. "Hier ist die Situation, dass ein Sofa in Vollbrand steht."