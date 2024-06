Man fühlt sich ein bisschen an die Anfänge des Silicon Valleys erinnert, als in kalifornischen Garagen visionäre Ideen Wirklichkeit wurden. Denn Institutsleiter Uwe Riedel steht unter einem hochgeschobenen Rolltor. Ohne detaillierte Beschreibung findet man kaum den Weg hierher zur "charmanten 30 Jahre alten Halle", wie der Physiker sie bezeichnet und dann hineinbittet. In dem schlichten Bauwerk, wo früher in Zittau Jute verarbeitet wurde, haben jetzt Angestellte des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums ihre Forschungsanlagen aufgebaut.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Abwärme nicht einfach rausblasen

Hochtemperaturwärmepumpe ist das Schlüsselwort. An ihr wird im "DLR-Institut für CO2-arme Industrieprozesse" geforscht. Mit Weltraumtechnik hat das wenig zu tun. Die einzige Verbindung, die man zur Luft- und Raumfahrt ausmachen kann, sind eine Turbine und ein leistungsstarker Kompressor in der Versuchsanlage.

Die Wärmepumpe ist eine verdammt coole Technologie, um Abwärme zu nutzen. Stephan Finger DLR-Prüfstandsingenieur

An diesen Teilen schraubt Prüfstandsingenieur Stephan Finger. Der gebürtige Zittauer ist ein klassischer Rückkehrer, ihn zog es 2016 mit seiner Familie wieder in die Heimat. Dass er hier einmal bei der Deutschen Luft- und Raumfahrt arbeiten werde, hätte er sich damals nicht träumen lassen. Doch dann startete 2019 der Aufbau des neuen DLR-Instituts für die Dekarbonisierung von Industrieprozessen mit seinen beiden Standorten in Cottbus und Zittau.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

"Die Wärmepumpe ist eine verdammt coole Technologie, um Abwärme zu nutzen", sagt der Stephan Finger. Das sei viel besser, als sie einfach in die Atmosphäre abzugeben. Durch die Funktion der Hochtemperaturwärmepumpe könne die Abwärme in einem Kreislaufsystem mit Hilfe eines Kompressors verdichtet und so stark wieder hochgeheizt werden, dass sich die Hitze erneut in der Produktion nutzen lässt. Die Verdichtung sollte dabei möglichst mit grünem Strom geschehen.

Wärmekraftmaschine für die Industrie

Während solche Wärmekraftmaschinen für Eigenheime nichts Ungewöhnliches sind, stecken industrielle Anwendungen noch in den Kinderschuhen. Bisher gelänge die Wasserdampfverdichtung bis ungefähr 120 Grad, erklärt DLR-Institutschef Riedel. "Mit unserem Konzept hier in dieser Halle wollen wir bis 200 Grad gehen." Das sei ein Temperaturbereich, der in der Lebensmittel- und Papierindustrie benötigt wird. Spätere Anlagen sollen sogar zwischen 300 und 400 Grad erreichen.

Unsere Technologie soll den CO2-Abdruck der deutschen Industrie senken. Uwe Riedel DLR-Institutsleiter