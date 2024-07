Nach dem Fund einer Leiche in Schönau-Berzdorf auf dem Eigen hat ein Richter am Sonnabend Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen erlassen. Wie die Polizei mitteilte, wirft die Staatsanwaltschaft Görlitz dem 41-Jährigen Mord vor. Allerdings wurde der Mann nicht in ein Gefängnis gebracht. Stattdessen ordnete der Richter an, ihn in einem Fachkrankenhaus unterzubringen. Über die Gründe dafür gab die Polizei keine Auskunft. Auch zum möglichen Tathergang und einem Motiv äußerten sich die Behörden nicht und verwiesen auf die laufenden Ermittlungen. Allerdings werden laut Polizei weiter Zeugen gesucht.

Was bisher bekannt ist

Bisher gaben die Ermittler folgendes bekannt: Zeugen entdeckten am Freitagvormittag auf einem Parkplatz am Rande der Gemeinde Schönau-Berzdorf bei Görlitz einen leblosen Mann und sahen einen Unbekannten in einem blauen Fahrzeug mit Zittauer Kennzeichen davonfahren. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des 65 Jahre alten Opfers feststellen. Bei der Spurensicherung entdeckten Kriminaltechniker Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Daraufhin wurde eine intensive Fahndung nach dem Auto und dem Fahrer eingeleitet. Daran waren laut Polizeibericht neben zahlreichen Beamten auch ein Spürhund und ein Hubschrauber beteiligt.

Welche Rolle spielt das Auto?