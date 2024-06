Drei Jahre lang hat die EU-Kommission geprüft, ob die Bundesregierung an das Bergbauunternehmen Leag 1,75 Milliarden Euro Entschädigung wegen des vorgezogenen Kohleausstieg zahlen darf. Am Dienstag gab sie nun grünes Licht, alles sei mit den beihilferechtlichen Vorgaben der EU vereinbar. Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig reagierte erleichtert. Sachsen, Brandenburg und die Leag hätten damit nun endlich Planungssicherheit. Damit könnten auch notwendige Zukunftsinvestitionen in nachhaltige Energie und sichere Arbeitsplätze erfolgen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Jan Woitas Damit kann die Braunkohleverstromung in der Lausitz spätestens im Jahr 2038 ein kontrolliertes Ende finden und notwendige Zukunftsinvestitionen in nachhaltige Energie und sichere Arbeitsplätze können erfolgen. Martin Dulig Wirtschaftsminister des Freistaates Sachsen

Zweistufiges Verfahren für Auszahlung

Nach Angaben der Bundesregierung soll das Geld aber in zwei Stufen ausgezahlt werden. In einem ersten Schritt sollen 1,2 Milliarden Euro fließen. Diese Summe steht fest und ist unter anderem für die soziale Absicherung der Beschäftigten, Rekultivierungskosten und Änderungen in der Revierplanung durch den vorzeitigen Kohleausstieg vorgesehen.