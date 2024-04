Der Stadtverordnete (CDU) von Welzow, Günter Jurischka, fragte die Bergbaubehörde, was die Sanierung kostet. Für diesen Verwaltungsvorgang erhielt er eine Rechnung über 140 Euro. "Wir haben diese dann vom Heimatverein bezahlt, sonst wäre der Gerichtsvollzieher gekommen", erklärt er. Doch was das ganze kostet, wisse er nun noch immer nicht. "Wir sind abgewiesen worden nach allen Regeln der Kunst. Es würde uns nichts angehen, weil wir nicht berechtigt sind, solche Fragen zu stellen." Hinzu komme, dass die Gemeinde Welzow – als Betroffene – nicht einmal berechtigt ist, im Braunkohleausschuss mitzuwirken.

Hinzu kommt: Zur Erweiterung des Tagebaus soll demnächst die alte Glashütte abgebaggert werden samt der Teiche, in denen Fischotter, Eisvögel und Adler jagen. Dabei wirbt die Lausitz mit ihrem Naturimage. Dort – in den Kratern der Kohlereviere – soll Europas größte künstliche Wasserlandschaft entstehen. Es soll eine Urlaubs- und Erholungslandschaft werden, saniert von der bundeseigenen Bergbau-Verwaltungsgesellschaft, die zuständig für die alten DDR-Tagebaue ist.

Ein See sauer wie Essig

Doch die Sanierung läuft mancherorts schleppend: Der größte See, der Sedlitzer See, ist eingezäunt und auf Warnschilder steht: "Sperrbereich. Betreten verboten." Und darunter in roten Buchstaben "Lebensgefahr". Eigentlich sollte der See 2015 gefüllt sein. Doch es fehlt ein Drittel der Wassermenge.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK "Wie lange sollen wir noch warten, bis wir diesen See endlich mal nutzen können? Zum Baden oder so?", fragt die Stadtverordnete Hannelore Wodtke (Grüne Zukunft Welzow). "Jeder Tagebau, das muss ich immer wieder betonen, ist ein Jahrhundertschaden. Das heißt, unsere Generation wird keine Chance mehr haben, hier ein normales Wasser vorzufinden, weil hier keine Festigkeit vorhanden ist. Man geht rein, man versinkt und das Wasser bewegt sich. Und wenn man dann einmal im Rutschen ist, hat man keine Chance mehr."

Jeder Tagebau, das muss ich immer wieder betonen, ist ein Jahrhundertschaden. Hannelore Wodtke Stadtverordnete von Welzow

Auf der Sächsischen Seite liegt etwas versteckt der Blunoer Südsee. Aus der Luft sehen einige Uferstreifen verdächtig aus. MDR Investigativ hat den ph-Wert des Wassers im See gemessen. Das Ergebnis auf dem Teststreifen: ph-Wert Zwei. Der See ist so sauer wie Essig, tödlich für Fische. Es ist nicht der einzige See.

Eine 100 Meter tiefe Dichtwand und ein riesiger Schaden

Warum sind die Seen nicht voll und saniert wie geplant und warum diese Verzögerung? Axel Kruschat vom BUND Brandenburg hat einen Verdacht. Er hat MDR Investigativ eine Baustelle gezeigt. Dort ziehen die Arbeiter eine dicke Wand – nach unten: 100 Meter in die Tiefe. Auf der einen Seite die Lausitzer Seenplatte, auf der anderen Seite der Tagebau Welzow. "Und damit von der Lausitzer Seenkette das Wasser nicht in den Tagebau fließt, muss dazwischen eine Barriere gebaut werden", erklärt Kruschat. "Das ist die Dichtwand."