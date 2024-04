Das Energieunternehmen Leag hat in Nochten in der Oberlausitz einen neuen Solarpark in Betrieb genommen. Wie die Leag am Dienstag mitteilte, ist die Anlage in dem Boxberger Ortsteil binnen sechs Monaten errichtet worden. Sie ist Bestandteil der geplanten Gigawatt-Factory zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien. Ihre Gesamtleistung soll der Leag zufolge bis zum Jahr 2030 auf sieben Gigawatt gesteigert werden.