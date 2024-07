Alstom erhält Großauftrag für S-Bahn im Rheinland

Der französische Bahnbauer Alstom hat einen weiteren Großauftrag in Deutschland erhalten. Das Unternehmen, mit Sitz in Saint-Ouen-sur-Seine, unterzeichnete einen Vertrag zur Lieferung von 90 Zügen für das S-Bahnnetz in Köln. Das Auftragsvolumen beträgt mehr als vier Milliarden Euro und umfasst neben der Lieferung auch die Wartung der Züge über 30 Jahre.

Langfristige Sicherung des Standorts Bautzen

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bezeichnete den Auftrag als gute Nachricht für das Unternehmen und die Beschäftigten von Alstom in Sachsen: "Der Milliardenauftrag bedeutet hier bei uns in Sachsen die langfristige Sicherung von vielen wichtigen Industriearbeitsplätzen."

Der Milliardenauftrag bedeutet hier bei uns in Sachsen die langfristige Sicherung von vielen wichtigen Industriearbeitsplätzen. Michael Kretschmer I Ministerpräsident Sachsen

Die Endfertigung und Prüfung der Züge werde in Bautzen stattfinden, was den Traditionsstandort weiter stärke. Die Fertigung soll nach Unternehmensangaben bis 2033 laufen und positive Auswirkungen auf den gesamten Wirtschaftsstandort sowie auf weitere Unternehmen und Dienstleister in der Region haben. Im Alstom-Werk Bautzen arbeiten mehr als 1.000 Beschäftigte.

Auch Alstom-Mitarbeiter in Brandenburg profitieren

Alstom-Mitarbeiter in Hennigsdorf (Oberhavel) werden teilweise von dem neuen Großauftrag profitieren. Die Hauptverantwortung für die Entwicklung der Züge liegt in Hennigsdorf, während der Rohbau in Polen und die Endmontage in Bautzen erfolgen sollen, wie Betriebsratschef Heiko Engelmann dem rbb mitteilte. Ein Unternehmenssprecher bestätigte dies.

Modernisierung der S-Bahn im Rheinland

Alstom erklärte, dass die neuen Fahrzeuge, die 150 beziehungsweise 170 Meter lang sein werden, die S-Bahn im Rheinland für die Zukunft rüsten sollen. Ein Zug wird bis zu 1.340 Fahrgäste transportieren können. Die ersten neuen S-Bahnen sollen ab Mitte 2029 in einem Probebetrieb auf den Strecken im Rheinland und im Ruhrgebiet eingesetzt werden.

Größter Auftrag für Alstom in Deutschland

Die Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr, go.Rheinland und der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), wählten Alstom nach einem europaweiten Vergabeverfahren als Fahrzeughersteller. Erst kürzlich hatte Alstom einen Auftrag über 2,8 Milliarden Euro für die Hamburger U-Bahn erhalten. Der neue Auftrag für die S-Bahn im Rheinland ist der bisher größte von Alstom in Deutschland.