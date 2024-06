Autofahrer müssen sich am Montag auf Behinderungen auf mehreren sächsischen Autobahnen einstellen. Im Bereich einer Baustellen stockt der Verkehr auf der A4 zwischen Dresden-West und dem Dreieck Nossen. Dort wird die Anschlussstelle Wilsdruff saniert. Zudem stehen Fahrbahnerneuerungen an. Deshalb sind die Fahrstreifen verengt. Dort war ein Fahrzeug liegengeblieben.

Bis Mittwoch müssen Autofahrer auf der A4 Dresden in Richtung Görlitz nachts eine Umleitung in Kauf nehmen. Wie die Autobahngesellschaft des Bundes mitteilte, wird die Fahrbahn zwischen Hermsdorf und Ottendorf-Okrilla jeweils zwischen 20 und 5 Uhr gesperrt. Grund sind Arbeiten an einer Verkehrszeichenbrücke über der Fahrbahn. Der Verkehr wird den Angaben zufolge bei Hermsdorf abgeleitet und über die ausgeschilderte Umleitung U23 zur Anschlussstelle Ottendorf-Okrilla geführt.