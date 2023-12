Die ältesten Gemeinden Sachsens sind allesamt entlang der tschechischen und polnischen Grenze zu finden. Das liegt laut Statistik-Expertin Katja Naumann unter anderem daran, dass diese Regionen wenig von Effekten profitieren können, die das Durchschnittsalter positiv beeinflussen, wie es beispielsweise in Hochschulstandorten der Fall sei. Die jüngsten Gemeinden liegen hingegen in der Nähe der Großstädte Leipzig und Dresden sowie in der Oberlausitz.

Bei den Gemeinden in der Oberlausitz handelt es sich um sorbisches Siedlungsgebiet. Die Region war bereits in der Vergangenheit durch eine höhere durchschnittliche Kinderzahl gekennzeichnet, erklärte Naumann vom Statistischen Landesamt. Die höhere Kinderzahl spiegele sich unweigerlich in der Anzahl der jungen Menschen wieder. "2040 werden diese Gemeinden noch zu den 'jungen' Gemeinden in Sachsen gehören. Aber das Durchschnittsalter wird etwa den Sachsendurchschnitt erreichen", so Naumann.

So werden Sachsens Gemeinden altern

Bis zum Jahr 2040 wird Ralbitz-Rosenthal als jüngste Gemeinde Sachsens abgelöst werden von anderen Kommunen. Bei allen drei Prognose-Varianten wird Leipzig 2040 die jüngste aller Gemeinden des Landes sein. Jedoch wird das Durchschnittsalter auch in Leipzig leicht steigen. Am stärksten im dritten Prognose-Szenario. Demnach wäre Leipzig 2040 mit einem Durchschnittsalter von 43,5 Jahren die jüngste Gemeinde. Die älteste Gemeinde hingegen wird in allen drei Varianten 2040 Olbersdorf sein und je nach Szenario ein Durchschnittsalter zwischen 53,9 und 56,3 Jahren aufweisen.