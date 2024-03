Verlegerin Monika Osberghaus vom kleinen Klett Kinderbuch Verlag wirkt auf der Buchmesse jedoch zunächst sehr glücklich. Sie freut sich über die positive Publikumsresonanz an ihrem Stand: "Gleich morgens war schon viel, viel mehr los als letztes Jahr. Es ist wie ein Neubeginn. Es war überraschend, wie viel hier gleich anbrandete. Schon um halb zehn war schwer was los."

Einige Stände weiter hat ihr Kollege Roman Pliske vom Mitteldeutschen Verlag (MDV) aus Halle junge, regionale Schriftsteller im Angebot, auch Literatur aus Osteuropa und Bildbände. Hier herrscht ebenfalls beste Messestimmung: "Es ist Frühjahr, man merkt es überall, auch bei uns: Aufbruchstimmung. Wir nehmen immer den Schwung der Messe mit, wir haben tolle Veranstaltungen." An den vier Messetagen seien alle aufgeregt, optimistisch und freudig.

Pliske vom MDV sieht das anders. Ja, die Messe sei sehr teuer, für seinen Mitteldeutschen Verlag aber auch rentabel. Er sagt: "Für uns lohnt es sich das absolut. Erstens haben wir einen hervorragenden Verkauf am Stand - wir können praktisch schon die Messe einspielen mit unseren Direktverkäufen. Zum Zweiten gibt es kaum einen Termin, bei dem wir so sichtbar sind."

Die kleinen regionalen Verlage bieten ein nischiges Angebot abseits des Mainstreams. Das gelte es auch auf der Buchmesse zu fördern, sagte die neue Buchmesse-Direktorin Astrid Böhmisch im Vorfeld der diesjährigen Ausgabe. Sie folgte im Januar auf den langjährigen Vorgänger Oliver Zille. Der hat zum diesjährigen Buchmessestart mit einem Interview in der Wochenzeitung "Die Zeit" Staub aufgewirbelt. Thema: Gewinndruck der Literaturmesse.

Auch Pliske vom MDV sieht gewisse negative Tendenzen, besonders beim Lesefest "Leipzig liest". Das habe aus seiner Sicht in den zwanzig Jahren, die er bei der Buchmesse ist, an Schwung verloren. Das Lesefest sei immer auf den Rücken von Autorinnen und Verlagen ausgetragen worden - letztlich alles Selbstausbeutung und Eigenengagement. Insofern wäre es frustrierend, wenn die Veranstaltungen auch noch stark reduziert würden.

"Je nach Standgröße darf man eine bis fünf Veranstaltungen anmelden", sagt Pliske, "das war früher anders. Da konnte man aus den Vollen schöpfen." Hier gibt es also möglichen Nachbesserungsbedarf für die neue Messedirektorin.

Kinderbuchverlegerin Osberghaus sorgt sich zurzeit eher um andere Themen, vor allem die Finanzen. Papier, Druckkosten und andere Ausgaben seien so stark gestiegen sind, dass fast nichts mehr hängenbleibe, sagt sie. Das müsse sich ändern. Osberghaus setzt auf die Leser: "Die Kunden oder Leserinnen, die bezahlen sogar ein zwei Euro mehr ohne große Not."

Die Stimmung bei den kleineren Verlagen auf der Leipziger Buchmesse ist also durchwachsen. Sie sind froh dabei zu sein, hoffen aber auch, dass es im nächsten Jahr dabei bleibt. Am Publikumszulauf soll es schon mal nicht scheitern - das ist an der Leipziger Buchmesse 2024 ganz klar zu sehen.