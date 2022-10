Betrachtet man den Breitbandatlas der Bundesnetzagentur , dann wird deutlich, dass es in Sachsen regional deutliche Unterschiede bei der Verfügbarkeit von schnellem Internet gibt. Mit Geschwindigkeiten von gerade einmal 30 Megabit pro Sekunde müssen beispielsweise Ebersbach oder Lampertswalde im Landkreis Meißen oder Quitzdorf am See, Hohendubrau und Schöpstal im Landkreis Görlitz klarkommen. Allerdings gibt es dort zumindet Hoffnung, da die Anträge für das "Graue Flecken"-Programm nach Angabe des Sächsischen Landkreistages rechtzeitig gestellt worden sind.

Dort, wo es grün ist, ist das Internet in Sachsen am schnellsten, während es in den roten Regionen am langsamsten ist. Bildrechte: MDR, Daten: Breitbandatlas.de (BMDV, MIG)

Neben den Regionen mit besonders langsamem Internet gibt es auch diejenigen, die im Gigabitbereit, also mit mehr als 1.000 Megabit pro Sekunde, ins Netz gehen - und das nicht nur in den Großstädten. Dazu zählen im Landkreis Nordsachsen unter anderem Jesewitz, Oschatz, Bad Düben, Taucha und Torgau. Im Erzgebirgskreis geht es beispielsweise in Grünhainichen, in Aue Bad-Schlema und in Börnichen auf die Gigabit-Datenautobahn, während sich im Landkreis Bautzen Pulsnitz, Wilthen und Ohorn über besonder schnelles Internet freuen können. 1.000 Gigabit pro Sekunde liegen auch im Vogtlandkreis an, unter anderem in Auerbauch sowie in Rodewisch.