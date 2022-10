Durch den neue digitale Drehkreuz soll das Internet in der Region schneller und störunanfälliger werden. Als Beispiel: Für Internetdienste, wie Videokonferenzen oder auch dem Streamen von Filmen ist ein Datenaustausch in Echtzeit notwendig, sagt der Technikvorstand von DE-CIX, Thomas King. Auch bei der Digitalisierung der Medizin und Industrie sowie dem autonomen Fahren sind ein effizienter Datenstransport und kurze Übertragungswege entscheidend, erklärt King: "Hier dürfen Verzögerungen bei der Datenübertragung, die so genannte Latenz, nur im einstelligen Millisekunden-Bereich liegen. Um dies zu erreichen, müssen Datenverarbeitung und -austausch daher so nah wie möglich am Endnutzer erfolgen." Thomas King ist Technikvorstand bei DE-CIX. Mit seinem weltweit größten Internetknoten in Frankfurt am Main ist DE-CIX der Investor des Knotenpunktes in Leipzig. Bildrechte: envia TEL/Christian Kortüm

Verzögerungen bei der Datenübertragung dürfen hier nur im einstelligen Millisekunden-Bereich liegen. Um dies zu erreichen, müssen Datenverarbeitung und -austausch daher so nah wie möglich am Endnutzer erfolgen. Thomas King Technikvorstand von DE-CIX

Diese kurzen Wege für den Datentransport könnten regionale Rechenzentren, wie der Datacenter Campus Leipzig der envia TEL in Taucha und PŸUR Business in Leipzig bieten, da es zwei der modernsten Rechenzentren Deutschlands sind, sagt der envia TEL- Geschäftsführer Stephan Drescher. "Der regionale Datenaustausch am DE-CIX Leipzig ist darüber hinaus nachhaltig und energieeffizient, da die Daten in der Region bleiben und nicht über lange Wege zum nächsten Internetknoten reisen müssen", so Drescher. Stephan Drescher ist Geschäftsführer der envia TEL GmbH. Bildrechte: envia TEL/Christian Kortüm

Der regionale Datenaustausch am DE-CIX Leipzig ist darüber hinaus nachhaltig und energieeffizient, da die Daten in der Region bleiben und nicht über lange Wege zum nächsten Internetknoten reisen müssen. Stephan Drescher nvia TEL- Geschäftsführer