Bis zum Schluss war nicht ganz klar, ob die geplante Teillegalisierung von Cannabis doch noch im Bundesrat verhindert wird oder sich verzögert. Am Ende hatten die Cannabis-Gegner keine Mehrheit in der Länderkammer. Damit kann das Gesetz zur Freigabe am 1. April in Kraft treten. So sehen Vertreter von Politik, Medizin und Zivilgesellschaft die Entkriminalisierung in Sachsen.