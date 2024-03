Legalisierungsdebatte Dresdner Startup will Container für Anbau von Cannabis vermieten

22. März 2024, 06:00 Uhr

Wenn das geplante Gesetz zur Cannabis-Legalisierung kommt, wollen vier Gründer in Dresden Container für den Anbau vermieten. Die Firmeninhaber blicken am Freitag gespannt nach Berlin zum Bundesrat. Dort beraten die Länder über die Cannabis-Freigabe und darüber, ob und was nachträglich am Gesetz geändert werden soll. Ursprünglich sollten ab 1. Juli Privatleute und nichtkommerzielle Anbauvereine - sogenannte Cannabis Social Clubs - für den Eigenbarf Cannabis anbauen dürfen.