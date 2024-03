Ein Argument gegen die Teillegalisierung von Cannabis ist die Befürchtung, dass auch immer mehr Jugendliche zu der Droge greifen, sobald sie freigegeben ist. Wie schätzen Sie diese Gefahr ein?



Das ist ein Blick in die Glaskugel, wir wissen es nicht. Manchmal sagen Jugendliche in den Präventionsveranstaltungen: 'Bald ist es legal, dann können wir kiffen.' Da muss ich dann immer verneinen. Ich kann mir aber vorstellen, dass die Jugendlichen schneller an Cannabis kommen. Es wird schneller greifbar sein. Vielleicht liegt es sogar zuhause rum. Die Eltern schließen auch Alkohol und Zigaretten nicht in den Safe ein, genau so wenig werden sie Cannabis einschließen.



Aufgrund der hohen Mengen weiß ich außerdem nicht, ob der Schwarzmarkt wirklich ausgedünnt wird oder ob manche Menschen, die volljährig sind, das vielleicht an Minderjährige verkaufen. Das könnte sein. Es könnte aber auch sein, dass dieser Reiz wegfällt, weil es nicht mehr illegal ist. Aber wir haben schon die Befürchtung, dass der Konsum erst einmal zunehmen wird.