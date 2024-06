Auf dem CDU-Parteitag am Sonnabend in Löbau hat Sachsens Ministerpäsident Michael Kretschmer parteiübergreifendes Handeln angemahnt. "Es ist Zeit zu handeln. Bei einigen wenigen zentralen Fragen, die dieses Land wirklich aufwühlen, muss Deutschland jetzt zu Lösungen kommen - zu parteiübergreifenden großen Lösungen", sagte der CDU-Politiker. Als Beispiele nannte er die Migration und die Energiepolitik. Die Menschen müssten sehen, dass da etwas passiere. Dann werde man auch wieder Vertrauen zurückbekommen. "Wir als CDU sind bereit, da mitzuwirken, damit dieses Land eine gute ökonomische Zukunft hat und damit der gesellschaftliche Frieden wieder hergestellt wird", sagte Kretschmer in seiner knapp eine Stunde währenden Rede.

Die Landtagswahl am 1. September nannte Kretschmer die "wichtigste Weichenstellung" für Sachsen. Bei der Europa- und Kommunalwahl am vergangenen Sonntag war die CDU von der AfD empfindlich geschlagen worden. In Löbau bekräftigte Kretschmer den Anspruch seiner Partei, das Land weiter zu regieren. Aber: Er wolle eine Regierung ohne die Grünen bilden. Einen Seitenhieb hatte Kretschmer auch für den Koalitionspartner SPD in petto. Der nächste Wirtschaftsminister müsse von der CDU kommen, meinte Kretschmer. Das Ressort führt bislang der Sozialdemokrat und Vize-Ministerpräsident Martin Dulig.