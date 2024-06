Clankriminalität auch in Sachsen stärker spürbar

Das Thema irreguläre Migration war eines der zentralen Themen bei den vergangenen Europa- und Kommunalwahlen, bei denen in Sachsen die vom Verfassungsschutz im Freistaat als gesichert rechtsextrem eingestufte AfD nahezu flächendeckend Zugewinne verbuchen konnte. Bei der Kabinettssitzung in Leipzig beschäftigte sie auch die beiden Innenminister aus Sachsen und NRW. Vor allem mit Blick auf die besprochenen Themen Clankriminalität und das Erstarken extremistischer Kräfte in beiden Bundesländern.

"Clankriminalität entwickelt sich auch im Freistaat Sachsen zunehmend zu einem sicherheitsrelevanten Themenfeld", sagte der sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU). Ein Austausch der beider Bundesländer sei deshalb von großer Bedeutung. "Wir brauchen dringend spürbare deutsche Lösungen in der Migrationsfrage." Die zwei am meisten spürbaren seien etwa die Abschiebung von Terrorgefährdern und Mehrfach- sowie Intensivstraftätern. Zudem brauche es eine stärkere Zurückweisungsquote an den deutschen Grenzen.

Wir brauchen dringend spürbare deutsche Lösungen in der Migrationsfrage. Armin Schuster Innenminister Sachsen

Wüst will bestehende Unterschiede zwischen Ost und West überwinden

NRW-Regierungschef Wüst sagte in Leipzig, bei aller Gemeinsamkeit seien die alten und neuen Bundesländer immer noch sehr unterschiedlich - im 35. Jahr nach der Wiedervereinigung. Daher sei es umso wichtiger, aufeinander zuzugehen. Wüst und Kretschmer betonten unter anderem das gemeinsame Vorgehen beim Strukturwandel im Zusammenhang mit dem Ende des Abbaus der Braunkohle. Schon zuvor hatte Wüst in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland für mehr Austausch zwischen Ost- und Westdeutschland geworben und einen Einigungsvertrag 2.0 vorgeschlagen. Zum Beispiel seien junge Menschen aus Ost und West in Projekten stärker zusammenzubringen.

