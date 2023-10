Die ersten stationären Grenzkontrollen der Bundespolizei sollen in Sachsen am Montagabend beginnen. Derzeit liefen noch Abstimmungen zu Orten und Zeiten, wie ein Sprecher der Bundespolizeidirektion Pirna mitteilte. Am Montagabend soll es nach Angaben eines Sprechers den ersten Einsatz an der Autobahn A17 Prag-Dresden geben.

Innenminister Schuster: Grenzkontrollen sind notwendig

Für den sächsische Innenminister Armin Schuster (CDU) sind Grenzkontrollen die einzige Möglichkeit festzustellen, "wer zurzeit in unser Land kommt". Zugleich kündigte Schuster bei MDR SACHSEN an, dass er die sächsischen Polizeikräfte erstmal im Grenzraum belassen will, um zu sehen, wie erfolgreich die Bundespolizei arbeitet. "In der Hoffnung, dass sie sehr schnell diese Grenzkontrollen umsetzen darf", sagte Schuster.

Die Grenzkontrollen seien schon länger alternativlos, "spätestens aber seit den Anschlägen am 7. Oktober in Israel. "Wir befinden uns seit Monaten in einer sich zuspitzenden Sicherheitslage, bei gleichzeitig extrem hohem Migrationsdruck."

CDU Sachsen: Grenzkontrollen "längst überfällig"

Die Ankündigung, die Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz stärker zu kontrollieren, stieß bei der CDU Sachsen auf Wohlwollen. Generalsekretär Alexander Dierks sagte am Montag, dass solche Kontrollen längst überfällig seien.

CDU-Generalsekretär Dierks lobt die Grenzkontroll-Entscheidung des Bundes. Bildrechte: dpa

"Die Bundesinnenministerin schlägt endlich einen vernünftigen Weg ein, um die Zahlen illegaler Migration zu reduzieren", sagte Dierks. Er verwies zudem darauf, wie Sachsen seit Wochen mit mehr Grenzkontrollen zeige, "dass Schleusern nur mit konsequenten Maßnahmen das Handwerk gelegt werden kann."