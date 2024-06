Keine Sekunde habe die Ampel über Neuwahlen nachgedacht, so hieß es heute in Berlin. So viel Klarheit hätte man sich von Scholz und Co. oft in den vergangenen Wochen und Monaten gewünscht. Umso mehr wirkt die Berliner Klarheit nun trotzig-arrogant angesichts der Ratlosigkeit, die bei denen um sich greift, die nun die Landtagswahlen vor der Brust haben und herbe Verluste einfahren mussten.

Es dürfe kein weiter so in Berlin geben, mahnt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. Sein Generalsekretär macht die Ampel für die Stimmung in Sachsen, für die blaue Welle bei der Europawahl verantwortlich. Doch was in Berlin geschieht, haben die Beiden so wenig in der Hand, wie in den vergangenen Monaten, in denen Kretschmer kaum eine Chance ausließ, die Ampel zu kritisieren. Und nun muss die Sächsische Union erkennen, Kretschmers Dauerfeuer auf die Ampel greift zwar die Stimmung im Land auf, zahlt hier aber nicht auf die CDU ein.