Bad Schandau in der Sächsischen Schweiz ist einzigartig. Und das nicht nur wegen der tollen Landschaft. Als erste Gemeinde in Sachsen darf sich der Ort ab sofort Kneippheilbad nennen, wie das Tourismusministerium am Freitag mitteilte. Ein entsprechender Bescheid soll am Sonnabend übergeben werden.



Bereits seit 2010 ist Bad Schandau als Kneippkurort staatlich anerkannt. Mit der Aufwertung zum Kneippheilbad seien strenge Auflagen verbundenen, hieß es weiter. So müssen beispielsweise wenigstens drei Kurbetriebe seit zehn Jahr Kneipptherapien durchführen.