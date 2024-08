Bad Schlema Erzgebirge: Student will Bahnhof zum Kulturzentrum für Jugendliche machen

08. August 2024, 03:00 Uhr

Im Erzgebirge fehlt es aus Sicht des Studenten Niclas Lange an kulturellen Orten für Jugendliche. In Bad Schlema will er deshalb gemeinsam mit einem Verein den alten verfallenen Güterbahnhof in ein Begegnungszentrum umwandeln. Der 24-Jährige möchte damit die Gemeinschaft unter den Menschen im Erzgebirge trotz politischer Differenzen stärken. Der Kulturbahnhof soll voraussichtlich nach der Landesgartenschau 2026 in Aue-Bad Schlema Gestalt annehmen.