Selbst unter der weißen Schneedecke kann der Weihnachtsbaum von Familie Hinkel seine Hässlichkeit nicht verbergen. Es ist ein dürres, dafür aber hochgewachsenes Bäumchen, komplett in pink gekleidet. Mandy Hinkel und ihre zwei Kinder haben sich bei "Dimitree" - so heißt die Baumkrücke - in Sachen Deko voll ausgetobt: "Also wir haben nicht so einen hässlichen gefunden, dafür aber hässlich geschmückt. Also ich hab da wirklich nachts nicht geschlafen, weil ich mir Gedanken gemacht habe, wie wir den schmücken könnten, was wir da so besonderes dran machen könnten. Und da haben wir uns für die Farbe Pink entschieden - wir mögen Pink nicht."