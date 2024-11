In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch haben Unbekannte Dutzende Autos in Crimmitschau und Neukirchen beschädigt. Laut einer Polizeisprecherin könnte es sich um bis zu 30 Autos handeln. Der Gesamtsachschaden belaufe sich auf mehr als 30.000 Euro. Betroffen sind Autos verschiedener Marken.

Auch in Hohenstein-Ernstthal wurden sechs geparkte Autos beschädigt. Unbekannte Täter zerstörten Außenspiegel an fünf Fahrzeugen. Bei einem weiteren Auto wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei 2.500 Euro.

In Mittweida berichtet die Polizei ebenfalls von beschädigten Autos. Ersten Erkenntnissen zufolge beschädigten die Täter zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen insgesamt 26 Fahrzeuge. An 19 Autos wurden dabei insgesamt 33 Reifen zerstochen. Zudem zerkratzten sie laut Polizei zusätzlich an insgesamt elf der betreffenden Fahrzeuge den Lack an Motorhauben oder Fahrzeugenseiten. Insgesamt sieben der Fahrzeuge wiesen ausschließlich Lackbeschädigungen auf. Der Sachschaden beträgt nach Polizeiangaben rund 18.000 Euro.