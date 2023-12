Raketen, Blitzknaller und Feuerwerk: Holm Krieger braucht so etwas zu Silvester nicht. Der Chemnitzer findet, gerade auf dem Brühl, wo er wohnt, ist es Silvester besonders krass: "Viele kommen extra hier her zum knallen, weil der Schall durch die Häuserwände so stark reflektiert wird und es dadurch besonders laut ist. Gerade für Haustiere, für kleine Kinder oder alte Menschen ist das Geknalle absolut stressig." Aber Krieger stören auch noch andere Sachen an der Silvesterknallerei: Böller machen Krach, verursachten Gestank und hinterlassen Berge von Müll, der dann tagelang in den Straßen liegt.

Aber ganz ohne Party will der 48-Jährige natürlich auch nicht ins neue Jahr rutschen. Deshalb hatte er die Idee für ein etwas anderes Feuerwerk: "In Plauen habe ich so eine LED-Installation an einem Haus gesehen, die wie ein Feuerwerk aussah und da hab ich gesagt, das wär doch toll, wenn wir das in Chemnitz auch hätten." Krieger ist Mitglied in einer Wohngenossenschaft, die ein Mehrfamilienhaus auf dem Brühl besitzt. Die Leute aus seinem Haus fanden die Idee des LED-Feuerwerks auch gut und so kontaktierte Krieger den Verein "Sternenlabor Plauen", denn der hatte sich das stille Feuerwerk ausgedacht.