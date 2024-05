Die Folgen für die Branche wären dramatisch, so Voigt. Glücklicherweise sei die für den Metallblasinstrumentenbau wichtige EU-Blei-Verordnung entschärft worden. Das im Herstellunsprozess noch unersetzliche Schwermetall könne somit weiter verwendet werden. "Dem Bundesinnungsverband und der Berufsgenossenschaft ist es gelungen, Richtlinien gemeinsam zu verfassen, dass wir gesetzeskonform und ungefährlich für unsere Mitarbeiter aber auch für unsere Kunden arbeiten können", so Voigt.



Dennoch leide der Instrumentenbau unter immenser Bürokratie, fehlendem Fachpersonal und dem immer weiter zunehmendem Preiskampf mit Produkten aus Fernost. Deshalb werde parallel zum Instrumentalwettbewerb ganz bewusst auch das traditionelle Handwerk in den Fokus gerückt, sagt Cheforganisatorin Carola Schlegel. So gebe es Tage der offen Türen mit Rundgängen und Führungen in den Firmen.