In ersten Linie habe das Wohnen eine Schutzfunktion, so Ausstellungsleiterin Christina Michel. "Der Anfang liegt irgendwo im Dunkeln", erzählt sie. "Den ältesten Nachweis haben wir aus einer Höhle in Südafrika, der ist etwa 1,2 Millionen Jahre alt." Die Ausstellung beantwortet auch die Fragen, ab wann die Menschen statt eines Waschbretts eine Waschmaschine genutzt haben oder ein Badezimmer mit einer Badewanne oder einem Waschbecken mit Wasserhahn ausgestattet wurde.