Am Wochenende will sich der sächsische Landesverband des "Bündnis Sahra Wagenknecht" für die Landtagswahl im Herbst aufstellen. Dafür treffen sich die Parteimitglieder am Sonnabend in Dresden. Nach Informationen von MDR Investigativ aus Parteikreisen hat die Partei inzwischen Vorschläge für die Aufstellung der Landtagskandidaten erarbeitet – Überraschungen gibt es bisher nicht. Für den ersten Platz der Landesliste will demnach die Vorsitzende des Landesverbands, Sabine Zimmermann, kandidieren. Zimmermann war lange Linken-Bundestagsabgeordnete, bevor sie die Wagenknecht-Partei mitgründete. Seitdem ist sie die zentrale Figur beim Aufbau des sächsischen Landesverbands.