Die A4 ist zwischen Chemnitz Mitte und Chemnitz Ost derzeit in Richtung Chemnitz voll gesperrt. In Richtung Dresden betrifft die Sperrung den linken Fahrstreifen. Wie die Polizei Chemnitz auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sind Bergungsarbeiten nach einem LKW-Unfall der Grund für die Sperrung.

Demnach kam ein 40-Tonner kurz vor Mitternacht aufgrund eines Reifenschadens von der Fahrbahn ab und durchbrach die Mittelleitplanke. Der Auflieger stürzte um, Zugmaschine und Auflieger gerieten in Flammen und brannten vollständig aus. Der Fahrer konnte sich laut Polizei unverletzt retten. Die Bergungsarbeiten dauern noch an. Es kommt in beiden Richtungen zu Stau. Zuvor war die Autobahn in beide Richtungen voll gesperrt.