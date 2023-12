Die Bergmänner und -frauen sowie die ganz Kleinen in Bergmannsanzug haben in Chemnitz am Sonnabend der Eiseskälte getrotzt. Dort sind Bergmannsvereine aus ganz Sachsen zur 43. Großen Bergparade gestartet. Die Parade in Chemnitz gibt traditionell in jedem Jahr den Startschuss für die vielen Bergumzüge in der Vorweihnachtszeit. Mit knapp 1.000 Paraden-Teilnehmern sei die Große Bergparade in Chemnitz wohl die größte in diesem Jahr, erklärt der Vorsitzende vom Landesverband der Bergmanns-, Hütten- und Knappenvereine, Ray Lätzsch.

Bildrechte: Harry Härtel